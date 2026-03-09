Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, παραχώρησε δηλώσεις κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για Παρίσι, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί (10/3, 21:45), στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο έμπειρος σέντερ των ερυθρόλευκων, μίλησε σχετικά με το δύσκολο πρόγραμμα της ομάδας του, τονίζοντας πως ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα πρέπει να μείνουν ενωμένοι, ώστε να ξεπεράσουν με επιτυχία τα δύσκολα παιχνίδια των επόμενων τριών εβδομάδων, ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντικές τις απουσίες των ερυθρόλευκων.

