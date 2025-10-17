Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, σημειώνοντας 10 πόντους στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, βοήθησε τον Ολυμπιακό να ξυπνήσει από τον αγωνιστικό «λήθαργο» και να πανηγυρίσει μία σπουδαία νίκη με 95-94 σκορ στο «Aleksandar Nikolic Hall».

Ο Σέρβος σέντερ μετά το τέλος του αγώνα μίλησε σε ιστοσελίδα της πατρίδας του για την επιστροφή του στα παλιά του λημέρια (σ.σ.: αγωνίστηκε στην Παρτιζάν από το 2012 έως το 2015) καθώς και για την τρομερή του εμφάνιση (σ.σ.: με 23 πόντους ισοφάρισε το ρεκόρ του στη διοργάνωση), τονίζοντας ότι πλέον εμπιστεύεται περισσότερο τον εαυτό του.

Aναλυτικά όσα δήλωσε στην «Meridian Sport»:

Για την επιστροφή του στη «Χάλα Πιονίρ» που έχει μετονομαστεί σε «Aleksandar Nikolic Hall»: «Για πάντα είναι ένα ξεχωριστό γήπεδο μπάσκετ αυτό για εμένα. Έκανα τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα εδώ. Κάθε φορά που έρχομαι, θυμάμαι όλα όσα περάσαμε. Τα καλά και τα κακά. Οι σκληρές προπονήσεις… τιμωρίας του Ντουλέτ (σ.σ. Ντούσκο Βούγιοσεβιτς) μου έρχονται στο μυαλό ιδιαίτερα, κάτι που σίγουρα δεν θα ξεχάσω ποτέ. Θυμάμαι πόσο νεότεροι ήμασταν όλοι. Ήμουν 17 ετών όταν ήρθα. Τίποτα δεν ήταν τόσο δύσκολο για εμάς. Τα βλέπαμε πιο εύκολα. Θυμάμαι καλά την κατάσταση στην οποία βρισκόταν τότε η Παρτιζάν, τι είδους ομάδα είχαμε. Σε σύγκριση με τώρα… πρόκειται για δύο διαφορετικές διαστάσεις. Στο παρελθόν, επιβίωνες από μήνα σε μήνα, και τώρα ο σύλλογος είναι απόλυτα σταθερός. Μπορείς να δεις μια σαφή διαφορά. Έχει περάσει πολύς χρόνος, 13 χρόνια».

Για το αν οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε τότε στην Παρτιζάν τον έκαναν πιο μαχητικό και αν άλλαζε κάτι στην καριέρα του: «Όχι δεν θα άλλαζα τίποτα! Ήταν όλα ένα καλό σχολείο. Γιατί, αν ήταν διαφορετικά, ποιος ξέρει αν εμείς οι νεότεροι θα είχαμε κάποια ευκαιρία. Το βλέπω ρεαλιστικά. Ευχαριστώ τον Ντουλέτ (σ.σ. Ντούσκο Βουγιόσεβιτς) που μας επέτρεψε να έχουμε χρόνο συμμετοχής, όλοι εμείς οι νέοι. Πολλά παιδιά από εκείνη τη γενιά, καθώς και από τις προηγούμενες, δημιούργησαν κάτι στην καριέρα τους.

Μέσω της Παρτιζάν, νεαροί παίκτες, κυρίως γηγενείς, πήραν μια ευκαιρία. Δεν το βλέπεις αυτό στην Ευρώπη σήμερα. Όλοι αναζητούν αποτελέσματα, δεν προωθούν την ιδέα να δημιουργούνται νεότεροι παίκτες. Γι’ αυτό δεν θα άλλαζα τίποτα! Ποιος ξέρει πού θα ήμουν τώρα αν τα πράγματα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ήταν τότε όπως σήμερα, όπου όλοι οι σύλλογοι απαιτούν ένα αποτέλεσμα, όχι να δημιουργούνται παίκτες από νεότερες γενιές. Είμαι ευχαριστημένος με το πώς πήγαν όλα. Και ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν να φτάσω εκεί που είμαι τώρα».

Για τον νέο ρόλο του, ως βασικός σέντερ, στον Ολυμπιακό, από αυτή τη σεζόν, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μουσταφά Φαλ: «Είναι όλα εντάξει, το παραδέχομαι και ο ίδιος – είναι ένας διαφορετικός ρόλος σε σύγκριση με πέρυσι. Τώρα είμαι ο βασικός σέντερ, έχω την μπάλα στα χέρια μου περισσότερο, οι συμπαίκτες μου με εμπιστεύονται περισσότερο… Και εμπιστεύομαι επίσης περισσότερο τον εαυτό μου πλέον, κάτι που είναι το πιο σημαντικό για έναν παίκτη. Τότε όλα είναι πιο εύκολα, το παιχνίδι είναι καλύτερο. Το βλέπω ότι οι άλλοι με εμπιστεύονται περισσότερο. Είμαι ευχαριστημένος με τα παιχνίδια μου στην αρχή της σεζόν, αν και θα μπορούσαν να είναι και καλύτερα. Αλλά υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί, μας λείπουν παίκτες και είναι μια μεγάλη σεζόν. Όλα συμβαίνουν στη Euroleague, δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτα. Χαλαρώστε, είναι μόνο η αρχή».

Για τον νεοαποκτηθέντα, από την Παρτιζάν, Γάλλο γκαρντ του Ολυμπιακού, Φρανκ Νιλικίνα: «Είναι φανερό ότι προσπαθεί ακόμη να καταλάβει τι απαιτείται από αυτόν. Το σύστημα εδώ είναι διαφορετικό από αυτό που είχε στην Παρτιζάν. Θα χρειαστεί χρόνο, αλλά προσπαθεί όσο καλύτερα μπορεί, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να ενταχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα».

Για τον νέο Ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής ανδρών της Σερβίας, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτ: «Εύχομαι στον Ντουλέτ καλή τύχη. Γνωριζόμαστε από παλιά. Θα δούμε πώς θα πάνε όλα».

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ