Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος και ξεπέρασε το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final-4 της Αθήνας. Οι «ερυθρόλευκοι» με αυτή τη νίκη έγιναν η 9η ομάδα στην ιστορία της EuroLeague που φτάνει σε τελικό που γίνεται στη χώρα της!

Στους τελικούς το ποσοστό επικράτησης του «οικοδεσπότη» είναι συντριπτικά υπέρ των γηπεδούχων, καθώς από τις 8 περιπτώσεις, οι 7 κατέληξαν σε κατάκτηση τίτλου από την ομάδα που εκπροσωπεί την διοργανώτρια χώρα!

Μόνο η Μπολόνια το έχασε μέσα στην Ιταλία, όταν η Βίρτους το 2002 ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό!

Η Ρεάλ το 1995 νίκησε μέσα στη Σαραγόσα, ο Παναθηναϊκός το 2000 το σήκωσε στη Θεσσαλονίκη, η Μπαρτσελόνα το 2003 το κατέκτησε στη Βαρκελώνη, η Μακάμπι το 2004 στο Τελ Αβίβ, ο Παναθηναϊκός το 2007 στην Αθήνα, η Ρεάλ το 2015 στη Μαδρίτη και η Φενέρμπαχτσε το 2017 στην Κωνσταντινούπολη.