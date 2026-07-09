Ο Γιαν Μοντέρο μπήκε αμέσως στο κλίμα του Ολυμπιακού …Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του από τους διοικούντες τον σύλλογο ο Δομινικανός γκαρντ πρωταγωνίστησε στο πρώτο του μήνυμα προς τους φίλους των «ερυθρόλευκων», κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, συνεχίζοντας την καθιερωμένη διαδικτυακή της «καλημέρα» ύστερα από σημαντικές ανακοινώσεις, δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Μοντέρο, συνοδεύοντάς το με χιουμοριστικό μήνυμα προς τους φιλάθλους. Στο απόσπασμα, ο 22χρονος άσος τραγουδά το γνωστό σύνθημα «Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό…», δείχνοντας ότι έχει ήδη αρχίσει να εξοικειώνεται με την ατμόσφαιρα και την κουλτούρα της νέας του ομάδας.

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