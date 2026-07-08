Τα αφεντικά του Ολυμπιακού έδωσαν την δική τους …πινελιά στην ανακοίνωση της νέας μεγάλης μεταγραφής του Ολυμπιακού… Ο Ζαν Μοντέρο είναι και επίσημα παίχτης των «ερυθρολεύκων» με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο να κάνουν οι ίδιοι τα αποκαλυπτήρια της συμφωνίας με έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της νέας χορηγικής συνεργασίας της ΚΑΕ Ολυμπιακός με τη Superbet, οι ιδιοκτήτες της ομάδας παρουσίασαν δύο φανέλες. Η μία ήταν η νέα εμφάνιση της αγωνιστικής περιόδου που έρχεται, ενώ η δεύτερη έκρυβε την ευχάριστη έκπληξη.

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