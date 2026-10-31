Ο Γιαν Μοντέρο έστειλε νέο ενθαρρυντικό μήνυμα στα social media μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού υπέβληθη σε χειρουργική για την αποκατάσταση του έσω μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο και θα μείνει μακριά από τα παρκέ για περίπου έξι μήνες. Μετά την εν λόγω δυσάρεστη είδηση ο Δομινικανός σούπερ σταρ έγραψε στα social media: «Θα επιστρέψω πιο δυνατός».

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