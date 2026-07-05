Ο Ζαν Μοντέρο ευχαρίστησε τη Βαλένθια και αποχαιρέτησε τις «νυχτερίδες» πριν ανακοινωθεί από τους «ερυθρόλευκους». O 23χρονος Δομινικανός πόιντ γκαρντ που οδήγησε τη Βαλένθια στο Final-4 της Euroleague, στο T-Center, τόνισε ότι έκλεισε ένα κύκλο για να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

«Έχει έρθει η στιγμή να κλείσω μία εποχή την οποία θα θυμάμαι με πολλή στοργή», έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, στο «αντίο» του στη Βαλένθια, μετά από δύο σεζόν με την πορτοκαλί φανέλα και συνέχισε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τη Βαλένθια για την εμπιστοσύνη, την υποστήριξη και την ευκαιρία να αναπτυχθώ τόσο ως παίκτης, όσο και ως άνθρωπος. Ήταν χρόνια μάθησης, μεγάλες προκλήσεις, αξέχαστες στιγμές και άνθρωποι, οι οποίοι πάντα θα είναι μέρος της πορείας μου.

Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου, τους προπονητές, το τεχνικό προσωπικό, τους διευθυντές και, πάνω από όλα, τους οπαδούς, που με έκαναν να νιώθω σαν στο σπίτι μου από την πρώτη μέρα. Η υποστήριξή τους ήταν συνεχόμενα κίνητρα για να δώσω πάντα το καλύτερο.

Φεύγω με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη και με την απόλυτη βεβαιότητα ότι όλα όσα έζησα εδώ θα καταλάβουν μια πολύ ξεχωριστή θέση στη ζωή μου.

Τώρα ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο. Αντιμετωπίζω τον ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια δέσμευση και την ίδια επιθυμία να συνεχίσω να αναπτυχθώ, περήφανος να κουβαλάω το όνομα της Δομινικανής Δημοκρατίας, οπουδήποτε πάω.

Οι κύκλοι κλείνουν, αλλά οι αναμνήσεις, οι άνθρωποι και η στοργή παραμένουν για πάντα.

Ευχαριστώ για όλα».