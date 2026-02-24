O Μόντε Μόρις μίλησε για τη δυσκολία που παρουσιάζει το ματς του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις (25/2, 20:00, Novasports Prime), καθώς οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν στο Κάουνας χωρίς τους Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο παίκτης των Πειραιωτών κάλεσε τους συμπαίκτες του να καλύψουν το κενό τους «με τη σωστή νοοτροπία».

Συγκεκριμένα, ο Μόντε Μόρις δήλωσε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: «Νιώθουμε καλά, είδαμε το VIDEO και αναλύσαμε κάποια από τα λάθη που κάναμε και αρχίσαμε να ετοιμαζόμαστε για το αυριανό παιχνίδι. Ξέρουμε ότι παίζουν καλά και μάλιστα ακόμη καλύτερα στο γήπεδό τους. Παίζουν σκληρά και θα πρέπει να ματσάρουμε το physicality τους και να εμφανιστούμε πιο δυνατοί».

Για τις απουσίες των Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, ο Μόντε Μόρις σχολίασε: «Θα είναι σκληρό σίγουρα το να μην τους έχουμε μαζί, αλλά είμαστε επαγγελματίες και να έχουμε τη νοοτροπία του “ο επόμενος άνδρας στη σειρά”. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την ευκαιρία μας και σίγουρα θα υπάρχει μεγάλο κενό με την απουσία του Σάσα και του Μιλουτίνοφ, αλλά με την σωστή νοοτροπία θα τα καταφέρουμε».

Σε ερώτηση για το πώς βλέπει τον Ολυμπιακό στο τελευταίο διάστημα της σεζόν ο Μόρις απάντησε: «Νιώθω ότι ίσως έχουμε το πιο βαθύ ρόστερ στην EuroLeague από άποψη ταλέντου. Αν ενωθούμε και ανεβάσουμε στροφές στην άμυνα… Αυτός νιώθω ότι είναι ο στόχος μας και αυτό κρατήσαμε από τη συνάντησή μας. Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και να το θέλουμε περισσότερο στην άμυνα. Προετοιμάζομαι λοιπόν να είμαι στο αποκορύφωμά μου την περίοδο των play offs. Αυτό επιδιώκω και ξέρω ότι και οι υπόλοιποι θα είναι προετοιμασμένοι. Πρέπει απλώς να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και να παίρνουμε νίκες για να είμαστε στην καλύτερη δυνατή θέση όταν έρθουν τα play offs».