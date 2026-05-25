Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τέταρτο τίτλο EuroLeague της Ιστορίας του, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final-4, που διεξήχθη στην Αθήνα και το Telekom Center Athens, με τον Εβάν Φουρνιέ να αναδεικνύεται πολυτιμότερος παίκτης.

Ο Γάλλος γκαρντ αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους «ερυθρόλευκους» στη διάρκεια του Final-4του 2026, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία προς την κορυφή.

Στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, ο Φουρνιέ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 24 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Στον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γάλλος άσος σημείωσε 20 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ σε 27 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα παρουσίας στο παρκέ, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του τροπαίου.