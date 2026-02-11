Ο Όμηρος Νετζήπογλου μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού, μία ημέρα πριν τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα (12/2, 21:15, Novasports Prime), στο ΣΕΦ, για την 28η αγωνιστική της Euroleague. O φόγουορντ της ομάδας του Πειραιά αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση των φιλάθλων του Ολυμπιακού και της σερβικής ομάδας.

Ο Όμηρος Νετζήπογλου ανέφερε: «Σίγουρα μιλάμε για ένα ιδιαίτερο παιχνίδι λόγω της σχέσης των φιλάθλων, αλλά θεωρώ ότι κάθε παιχνίδι μετράει. Στην έδρα τους είχαμε χάσει, οπότε πρέπει να μπούμε πολύ συγκεντρωμένοι, για να μείνουμε πιστοί στο πλάνο του προπονητή και να διεκδικήσουμε αυτό το παιχνίδι».

Για την εξαιρετική του εμφάνιση κόντρα στον Προμηθέα και την ετοιμότητά του, είπε: «Δουλεύω καθημερινά. Οι προπονήσεις που κάνουμε εδώ είναι πολύ υψηλής έντασης. Το να μαρκάρεις παίκτες τόσο υψηλού επιπέδου νομίζω σε βοηθά και σε κάνει καλύτερο, οπότε αυτό που έχω να κάνω εγώ, είναι να είμαι πάντα έτοιμος και πάντα διαθέσιμος σε ό,τι χρειαστεί η ομάδα και ό,τι θέλει ο προπονητής μου».