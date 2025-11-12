Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Ζαλγκίρις Κάουνας (21:15, Novasports Prime) σε μία δύσκολη και απαιτητική δοκιμασία στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να πάρουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους και να παραμείνουν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, μετρώντας έως σήμερα ρεκόρ με 6 νίκες και 3 ήττες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νιλικίνα, ο οποίος νιώθει ενοχλήσεις στους οπίσθιους μηριαίους και τη θέση του στη δωδεκάδα θα πάρει ο Έβανς.

Η Ζάλγκιρις βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση τον τελευταίο καιρό με επτά συνεχόμενες νίκες σε πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 7-2. Μοναδική απουσία για τους Λιθουανούς θα είναι ο πρώην «ερυθρόλευκος», Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος. Ο 31χρονος γκαρντ δεν έχει ξεπεράσει πλήρως την θλάση που τον ταλαιπωρεί, αναμένεται να βρεθεί στο ΣΕΦ.

Την αναμέτρηση ορίστηκαν να διευθύνουν οι Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία), Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία) και Τόμας Τραβίτσκι (Πολωνία).

Για την περσινή σεζόν, ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 74-68 στον Πειραιά, ενώ χαμογέλασε και στη «Zalgirio Arena», όπου επιβλήθηκε με 92-85.

Ο Ολυμπιακός στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Ιταλία για να τεθεί αντιμέτωπος με την Αρμάνι Μιλάνο (14/11, 21:30).