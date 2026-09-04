Νικητής ήταν ο Ολυμπιακός στο πρώτο δυνατό φιλικό της προετοιμασίας του, καθώς επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 82-77, στο πλαίσιο του Crete International Basketball Tournament, στα «Δύο Αοράκια».

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκε να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση, καθώς η τουρκική ομάδα είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 37-34. Η εικόνα άλλαξε στην τρίτη περίοδο, με τον Ολυμπιακό να βελτιώνει την άμυνά του και να βρίσκει περισσότερες λύσεις στην επίθεση, παίρνοντας το προβάδισμα με 57-56.

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