Τις πολύτιμες υπηρεσίες του Σάσα Βεζένκοφ θα στερηθεί ο Ολυμπιακος και στον αποψινό αγώνα του με τη Μονακό, για την 31η αγωνιστική της Euroleague.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Βεζένκοφ #Ολυμπιακός