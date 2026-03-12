Τις πολύτιμες υπηρεσίες του Σάσα Βεζένκοφ θα στερηθεί ο Ολυμπιακος και στον αποψινό αγώνα του με τη Μονακό, για την 31η αγωνιστική της Euroleague.
