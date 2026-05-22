Πολλοί «ερυθρόλευκοι» οπαδοί που δεν κατάφεραν να παρευρεθούν στo T-Center, συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία του Πειραιά για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους στον ημιτελικό του Final Four απέναντι στην Φενέρμπαχτσε και πανηγύρισαν έντονα την πρόκριση του Ολυμπιακού στον μεγάλο τελικό.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέτριψαν με 79-61 την ομάδα του Γιασκεβίτσιους στον ημιτελικό του Final Four στο T-Center και προκρίθηκαν θριαμβευτικά στον μεγάλο τελικό της Euroleague.

