Αν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Μόναχο, δήλωσε ότι «δεν έχω ζητήσει παίκτη», σύμφωνα με πληροφορίες οι Πειραιώτες κινούνται για την ενίσχυση στα γκαρντ και παλεύουν τη δύσκολη περίπτωση του Σπένσερ Ντίνγουιντι.

Μετά την αρνητική εξέλιξη, που είχε η υπόθεση του Τζάρετ Μπάτλερ, ο οποίος για να υπογράψει στους Πειραιώτες ζητούσε εγγυήσεις αναφορικά με τον χρόνο συμμετοχής του και εν τέλει κατέληξε στον Ερυθρό Αστέρα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχασαν χρόνο και στράφηκαν στον 32χρονο NBaer (1,96μ.).

O Ντίνγουιντι είναι θετικός στο ενδεχόμενο να παίξει στην Ευρωλίγκα και βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό, ο οποίος πάντως φαίνεται ότι έχει αρκετούς ανταγωνιστές στη μάχη για την απόκτησή του.

Οι Πειραιώτες έκαναν την κίνησή τους και πλέον περιμένουν την απόφαση του παίκτη, ο οποίος έχει 11 χρόνια καριέρας στο ΝΒΑ, έχοντας βγάλει σχεδόν 94 εκατ. δολάρια (μεικτά) από τα συμβόλαια που έχει υπογράψει.

Πιο συγκεκριμένα ο Ντίνγουιντι αγωνιζόταν από το 2014 στο ΝΒΑ μετρώντας 13 πόντους, 5,1 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 27,7 λεπτά κατά μέσο όρο.

Πέρσι έπαιξε σε 79 ματς με τους Μάβερικς, τους 30 ως βασικός, έχοντας 11 πόντους, 4,4 ασίστ και 2,6 ριμπάουντ σε 27 λεπτά ανά αγώνα.

Ο 32χρονος γκαρντ/φόργουορντ (1,96μ.) έμεινε ελεύθερος από τους Χόρνετς.