Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πρωταγωνίστησε στη δύσκολη νίκη (97-94) του Ολυμπιακού επί της Βίρτους στην Μπολόνια, καθώς με τους 26 πόντους του, συνέβαλε τα μέγιστα στο δύσκολο «διπλό» των Πειραιωτών επί ιταλικού εδάφους.

Ο διεθνής άσος στις δηλώσεις του, μετά το τέλος του αγώνα, παραδέχτηκε ότι η ομάδα του έκανε τα… εύκολα δύσκολα στο αποψινό ματς.

«Στο τέταρτο δεκάλεπτο το κάναμε πολύ δύσκολο για τους εαυτούς μας, τους αφήσαμε να επιστρέψουν στο ματς και αναρωτιόμαστε πώς το κάναμε έτσι. Ξέραμε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο, ξέραμε ότι θα συνεχίσουν να παλεύουν αν αντέξουμε την πίεσή τους. Στο τέλος σουτάραμε κάποια κρίσιμα σουτ και ευτυχώς καταφέραμε να τα βάλουμε» ανέφερε αρχικά ο Ντόρσεϊ, προσθέτοντας:

«Μπαίνουμε στη νέα χρονιά με δύο συνεχόμενες νίκες στην EuroLeague, όμως έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ένταση».