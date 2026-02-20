Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final 8, καθώς υπέστη κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα.

Η κατάστασή του δεν είναι απλή και, όπως έχει γίνει γνωστό, οι πιθανότητες συμμετοχής του στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (21/2, 20:00) απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι ελάχιστες. Ωστόσο, η επιθυμία του παίκτη είναι ξεκάθαρη: θέλει διακαώς να δώσει το «παρών» στο παιχνίδι τίτλου και θα προσπαθήσει να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα για να αγωνιστεί, παρά το κάταγμα.

