Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, ο Ολυμπιακός έχει θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση ενός ακόμη φόργουορντ, με τον Γεωργιανό σταρ της Μπαρτσελόνα να βρίσκεται στα «ραντάρ» των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός έχει ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό τη μεταγραφική του ενίσχυση εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τους ερυθρόλευκους να έχουν θέσει ως στόχο την απόκτηση ενός ακόμη παίκτη για να καλύψει τις θέσεις των φόργουορντ, σε έναν ρόλο αντίστοιχο του Άλεκ Πίτερς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

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