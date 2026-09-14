Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε το φίλαθλο κοινό της ότι από τη Δευτέρα (14/9) έως και την Κυριακή (18/9), οι κάτοχοι καρτών διαρκείας για τη σεζόν 2026-27, θα έχουν την προνομιακή ευκαιρία να κλείσουν τη θέση τους στο ανανεωμένο ΣΕΦ.

Θέλοντας να επιβραβεύσει τους φιλάθλους της για την στήριξη και την εμπιστοσύνη στην ομάδα για ακόμη μία σεζόν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, θα έχουν την ευκαιρία να είναι οι πρώτοι που θα κλείσουν τη θέση τους στο νέο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με την ολοκλήρωση την εργασιών.

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