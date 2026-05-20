Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Final Four της Euroleague (22-24/5), η αποστολή του Ολυμπιακού έφθασε στο ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει τις αποστολές των τεσσάρων διεκδικητών.

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για τη συμμετοχή του σε ένα ακόμη Final Four, όπου θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στον τελικό της Κυριακής απέναντι στην κάτοχο του τίτλου, Φενέρμπαχτσε, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό που είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (22/5, 18:00). Στόχος των ερυθρόλευκων είναι να αποχωρήσουν το βράδυ της Κυριακής από το ΟΑΚΑ, με το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης στα χέρια.

