Την 3η διαδοχική νίκη του, μετά από αυτές που προηγήθηκαν επί των Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ και Παρτιζάν στο Βελιγράδι, αναζητά ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:15, Novasports 4).

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε εξαιρετικό φεγγάρι και με αυτό το μομέντουμ θέλουν να πανηγυρίσουν ακόμα μία νίκη. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διανύει την καλύτερη περίοδό μέχρι στιγμής στην τρέχουσα σεζόν με εννέα νίκες στα δέκα πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Ουσιαστικά, σ’ αυτό το διάστημα ηττήθηκε μόνο από την κάτοχο του τίτλου, Φενέρμπαχτσε, μέσα στην Κωνσταντινούπολη (88-80), για την 21η αγωνιστική, στις 6 Ιανουαρίου. Είχαν προηγηθεί, η εντός έδρας νίκη επί της Βιλερμπάν και οι εκτός έδρας νίκες επί των Βίρτους Μπολόνια και Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός, που βρίσκεται στην 7η θέση, έχει ρεκόρ 13-8 και με αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική, βρίσκεται μία νίκη μακριά από την είσοδο στην εξάδα. H Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται στην 14η θέση με ρεκόρ 9-13. Στον πρώτο γύρο, ο Σάσα Βεζένκοφ, οδήγησε τον Ολυμπιακό σε εκτός έδρας νίκη με 95-94 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο Βελιγράδι, ενώ η «ομάδα του λαού» προέρχεται από εντός έδρας νίκη επί της Ζαλγκίρις Κάουνας (100-97).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μόντε Μόρις, καθώς δεν είναι έτοιμος ν΄ αγωνιστεί μετά τον τραυματισμό του στον αστράγαλο, στην αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου. Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Euroleague αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Σακίλ ΜακΚίσικ έχει επιστρέψει από την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ επανέρχεται μετά τις ανάσες που πήρε απέναντι στο Μαρούσι. Εκτός πλάνων παραμένουν φυσικά οι εδώ και καιρό τραυματίες Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ.

Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθούν οι Ισραηλινοί, καθώς δεν υπολογίζουν στους Ουόκερ, ΝτιΜπαρτολομέο και Χάκινς. Ο πρώτος τραυματίστηκε στη βουβωνική χώρα στη νίκη της ομάδας του Τελ Αβίβ επί της Χάποελ Χολόν, ο Λόνι Ουόκερ αντιμετωπίζει τραυματισμό στον αριστερό ώμο, ενώ ο Αμερικανός σέντερ Ζακ Χάκινς παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης από τις 21 Δεκεμβρίου.

Αν και Ολυμπιακός και Μακάμπι Τελ Αβίβ κινούνται σε υψηλά επίπεδα όσον αφορά στην παραγωγικότητα, με 89 πόντους μέσο όρο οι Πειραιώτες και 89,4 μ.ο. οι Ισραηλινοί, η άμυνα της Μακάμπι δέχεται εύκολα πόντους. Οι παίκτες του Οντέντ Κάτας δέχονται 92,2 πόντους μ.ο., ενώ η άμυνα του Ολυμπιακού 83,5 μέσο όρο. Η εξαιρετική αμυντική προσπάθεια των παικτών του Κάτας επιβεβαιώνεται και από τα 6,8 κλεψίματα μέσο όρο έναντι των 5,9 μ.ο. των «ερυθρόλευκων».

Την αναμέτρηση Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ θα διευθύνουν οι Τόμισλαβ Ορντόφ (Κροατία), Μίλος Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο) και Γιόσιπ Ραντοϊκοβιτς (Κροατία).