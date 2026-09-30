Απολαυστικός ήταν ο Τάιρικ Τζόουνς. Στις δηλώσεις του εν όψει του αγώνα με τη Βίρτους στην Μπολόνια (1/10, 21:30, Novasports Prime), για την 3η αγωνιστική της EuroLeague, ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για τη μάχη του Κάουνας και το μαρκάρισμά απέναντι στον θηριώδη Λιθουανό σέντερ Γιόνας Βαλαντσιούνας και έβαλε στο… κάδρο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

«Το να παλεύεις με τον γίγαντα Μιλουτίνοφ σε προετοιμάζει για τύπους όπως ο Βαλαντσιούνας» είπε ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Όταν ρωτήθηκε για το τι είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίζεις τον Γιόνας Βαλαντσιούνας ή να ταξιδεύεις κάθε δεύτερη μέρα, απάντησε: «Και τα δύο έχουν τις προκλήσεις τους. Να ταξιδεύεις κάθε μέρα και να παίζεις απέναντι σε έναν τύπο σαν κι αυτόν. Ξέρεις, εδώ στον Ολυμπιακό έχουμε κι εμείς έναν γίγαντα, τον Μιλουτίνοφ. Το να παλεύεις μαζί του καθημερινά σε προετοιμάζει για τύπους όπως ο Βαλαντσιούνας».

Αν η κούραση ή η άμυνα της Βίρτους είναι μεγαλύτερος αντίπαλος ο Ταϊρίκ Τζόουνς, εξήγησε: «Ίσως η άμυνα της Βίρτους είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος, εκτός από την κούραση. Παίζουν γρήγορα, λίγο πιο γρήγορα από την Ζάλγκιρις, αλλά και αυτοί είχαν παιχνίδι χθες, οπότε απλώς θα μπούμε στο παιχνίδι, θα δούμε το πλάνο του προπονητή και θα προσπαθήσουμε να το εκτελέσουμε όσο καλύτερα μπορούμε».

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι… εθισμένος στις νίκες, υποστήριξε: «Αν κοιτάξεις τον Ολυμπιακό τα τελευταία πέντε και παραπάνω χρόνια, είναι ένας οργανισμός που κερδίζει, οπότε οι προσδοκίες εδώ είναι να κερδίζουμε. Δεν νομίζω ότι κουράζεσαι να κερδίζεις. Δεν νομίζω ότι οι φίλαθλοι κουράζονται να μας βλέπουν να κερδίζουμε. Χρειάζεται πολλά και δεν είναι εύκολο, αλλά μπαίνουμε κάθε βράδυ και απλώς προσπαθούμε να βγούμε νικητές».

Τέλος, στην ερώτηση για το πώς νιώθεις που είσαι από την αρχή της σεζόν στην ομάδα, επισήμανε: «Είναι υπέροχο που ήμουν εδώ από την αρχή, αλλά όπως όλοι ξέρουμε, ήμουν για λίγο εκτός από την προετοιμασία, οπότε ακόμα προσπαθώ να βρω τα πατήματά μου, ακόμα προσπαθώ να βρω έναν ρυθμό και να επιστρέψω στον εαυτό μου. Και όταν έρθει η ώρα, ελπίζω να επιστρέψω στον εαυτό μου όσο το δυνατόν πιο σύντομα και να μπορέσω να παρουσιάσω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Δεν έχετε δει ακόμα τον πραγματικό Ταϊρίκ. Όπως είπα, προσπαθώ να επιστρέψω στην καλύτερη δυνατή κατάσταση».