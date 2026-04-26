Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της κανονικής διάρκειας της Euroleague, με τον Βούλγαρο σταρ του Ολυμπιακού να κερδίζει το βραβείο για δεύτερη φορά την καριέρα του, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζάλγκιρις και στην τρίτη τον Ελάιτζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ-Αβίβ.

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ο Σάσα Βεζένκοφ βραβεύτηκε με το δεύτερο βραβείο MVP της καριέρας του, μετά από μία καταπληκτική σεζόν, κατά τη διάρκεια της οποίας ήταν ο ηγέτης του Ολυμπιακού, στην εξαιρετική του πορεία προς την κορυφή της βαθμολογίας, με ρεκόρ 26-12.

