Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο να διατηρήσει το θετικό μομέντουμ των τελευταίων εμφανίσεων.

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς, ενόψει του αγώνα στον Πειραιά, επαίνεσε την εικόνα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα και αναφέρθηκε στους παίκτες που σκοπεύει να περιορίσει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αναλυτικώς οι δηλώσεις του Σάσα Ομρπάντοβιτς:

Για το γεγονός ότι η ομάδα του θεωρείται το αουτσάιντερ στο ματς: «Ίσως κάποιες φορές είναι καλύτερο να έχεις τον συγκεκριμένο ρόλο. Δεν έχει σημασία με ποιον ρόλο μπαίνεις στο παιχνίδι, σημασία έχει πώς βγαίνεις από αυτό. Μερικές φορές το να είσαι το αουτσάιντερ και κάποιος που τον υποτιμούν, είναι θετικό διότι σέβεσαι περισσότερο τον αντίπαλό σου. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που αξίζει σεβασμό, είναι χτισμένος για να βρίσκεται στην κορυφή. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να παίζεις σε αυτήν την έδρα. Έχουν το πλεονέκτημα σε κάθε τομέα. Εμείς πρέπει απλώς να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο δικό μας παιχνίδι. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να μας επηρεάσουν»

Για τους παίκτες που θέλει να περιορίσει: «Τους Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Βεζένκοβ. Είναι επίσης σημαντικό να λειτουργήσει καλά η επίθεσή μας, καθώς ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να μετατρέψει σε πόντους τα κακά μας σουτ ή τα λάθη μας. Και πρέπει να ελέγξουμε τα ριμπάουντ».

Για τη μάχη στη ρακέτα: «Πάντα είναι το πιο σημαντικό. Το ριμπάουντ είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας για κάθε προπονητή και σε κάθε προετοιμασία αγώνα. Αν δεν είμαστε σε υψηλό επίπεδο εκεί, κάθε φορά, τι συζητάμε; Πιθανότατα θα έχουμε προβλήματα».

Για τον Γιάγκο Ντος Σάντος: «Ίσως το 99% των παικτών να μην άντεχε όσα έχει περάσει ο Γιάγκο. Σεβασμός σε εκείνον. Πολλές φορές έχω πει στα αποδυτήρια πόσο θάρρος έχει αυτό το παιδί για να αντέξει όλες τις αδικίες που του συνέβησαν. Δεν ήταν εύκολο για ‘μένα να τον βάλω στη σωστή κατάσταση, στον σωστό ρόλο. Το διαχειρίστηκε ως άντρας. Είναι σίγουρα ένας από τους παίκτες που μας δίνουν σταθερότητα, ειδικά στη θέση του πόιντ-γκαρντ. Σε ορισμένες φάσεις χρειάζεσαι πραγματικά καλή οργάνωση. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να έχεις έναν ρόλο, μετά να μην έχεις, και έπειτα να παίζεις… Βγάζω το καπέλο σε εκείνον για την αντίδρασή του. Είναι εκπληκτικός».

Για την επιστροφή του Τάισον Κάρτερ στις προπονήσεις: «Δίνω προσοχή και σε άλλα πράγματα. Μιλήσαμε χθες. Ξεκίνησε προπονήσεις. Είναι μεγάλο το διάστημα αποχής· πρέπει πρώτα να είναι απόλυτα έτοιμος σωματικά και μετά θα δούμε τακτικά πώς θα τον εντάξουμε».