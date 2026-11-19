Η Ευρωλίγκα γνωστοποίησε τους διαιτητές της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης, που θα γίνει την Παρασκευή (20/11, 21:15, Novasports Prime) στη SUNEL Arena στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.

Το παιχνίδι oρίστηκαν να διευθύνουν οι Ιλία Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μεχντί Ντιφαλά (Γαλλία) και Λούκα Καρντούμ (Κροατία).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα οδηγεί την κούρσα μαζί με την Βαλένθια έχοντας ρεκόρ 9-3, ενώ η «βασίλισσα» βρίσκεται στην 8η θέση με 7-5.