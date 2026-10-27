Σε δύο επίσημες καταγγελίες, προς την Euroleague και τον ΕΣΑΚΕ, προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, στρεφόμενη κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ επικαλείται πανό και συνθήματα που αναρτήθηκαν και ακούστηκαν από φιλάθλους του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια, αλλά και αναρτήσεις του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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