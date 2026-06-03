Σε λίγες ώρες ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Game 1 των τελικών της (3/6, 21:00), με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να ενημερώνει τους φίλους της σχετικά με την ομαλή προσέλευση στο γήπεδο και τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθήσουν κατά τη διάρκειά του.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετρούν αντίστροφα για την έναρξη των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26, με τους δύο «αιώνιους» να μπαίνουν στη «μάχη» με δύο εντελώς διαφορετικές οπτικές. Από τη μία οι ερυθρόλευκοι, βρίσκονται στην τελική ευθεία της χρονιάς προερχόμενοι από την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του Final Four της Euroleague, επιτυχία που ο σύλλογος του Πειραιά αναζητούσε εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα η κατάκτησή της να φέρει ένα τεράστιο συναίσθημα ευθυμίας στην ομάδα.

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