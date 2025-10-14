Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports 4) στο ΣΕΦ το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Αναντολού Εφές, για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Πειραιώτες, μετά την επικράτηση επί του Παναθηναϊκού για την GBL, φιλοδοξούν να πετύχουν την τρίτη νίκη τους στη διοργάνωση απέναντι στην τουρκική ομάδα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί και στον αποψινό αγώνα τις πολύτιμες υπηρεσίες των Φουρνιέ και ΜακΚίσικ, οι οποίοι δεν ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών τους.

Έτσι λοιπόν, οι πρωταθλητές Ελλάδας παρατάχθηκαν με την ίδια δωδεκάδα με την οποία αγωνίστηκαν την Κυριακή κόντρα στον Παναθηναϊκό, αφού, εκτός – όπως αναμενόταν – είναι οι Τόμας Γουόκαπ και Κίναν Έβανς.

Στον αντίποδα η ομάδα του Κοκόσκοφ, που έχει ρεκόρ 1-2 έχει παραταχθεί χωρίς τον Πουαριέ, ο οποίος είναι εδώ και καιρό τραυματίας και εκτός αγωνιστικής δράσης.

Αντίθετα τόσο ο Λάρκιν, όσο και Ντόζιερ, είναι διαθέσιμοι.

Οι Λάτισεβς, Ζαμοϊσκι και Μπουμπέρ διευθύνουν τον αποψινό αγώνα στο ΣΕΦ.

Ο αγώνας

Ιδανική ήταν η εκκίνηση του Ολυμπιακού απέναντι στους Τούρκους. Παίζοντας καλή άμυνα στα πρώτα πέντε λεπτά του αγώνα και με τον Ντόρσεϊ να έχει 3/3 έξω από τα 6.75μ. οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 12-2.

Ο διεθνής γκαρντ συνέχισε το… βιολί του και με νέο καλάθι έκανε το σκορ 14-5 για τους γηπεδούχους, φτάνοντας τους 11 πόντους στα πρώτα τέσσερα λεπτά της αναμέτρησης.

Κάπου εκεί όμως η ομάδα του Μπαρτζώκα χαλάρωσε στην άμυνα και είδε την αντίπαλό της να την πληρώνει με το… ίδιο νόμισμα.

Με τον Παπαγιάννη να δίνει το έναυσμα, ευστοχώντας από τα 6.75μ. και με τους Λάρκιν, Οσμάνι να βρίσκουν στόχο κι αυτοί από την περιφέρεια, η Εφές έτρεξε επί μέρους σκορ 16-2 και προηγήθηκε με 16-21.

Ο Μπαρτζώκας απέσυρε τον Βεζένκοφ και έβαλε στη θέση του τον Πίτερς, ο οποίος με 3/3 τρίποντα κράτησε κοντά στο σκορ τον Ολυμπιακό, ο οποίος στο 10’ ήταν στο -3 (25-28).

Κι όλα αυτά σε ένα δεκάλεπτο που οι Πειραιώτες είχαν 6/8 τρίποντα, βλέποντας όμως τους Τούρκους να τους προσπερνούν, λόγω της κακής περιφερειακής άμυνάς τους.

Ο Γουόρντ με ένα γρήγορο τρίποντο στο δεύτερο δεκάλεπτο ισοφάρισε σε 28-28 για τους «ερυθρόλευκους», ωστόσο στη συνέχεια οι Τούρκοι, έχοντας κυριαρχήσει στους… αιθέρες, έπαιρναν συνεχώς δεύτερες ευκαιρίες στις επιθέσεις τους.

Τα πολλά χαμένα επιθετικά ριμπάουντ πλήγωσαν αρκετά τους Πειραιώτες, καθώς δέχτηκαν δύο συνεχόμενα τρίποντα από τον Σουάιντερ ο οποίος έδωσε προβάδισμα 10 πόντων (31-41) στο συγκρότημα του Κοκόσκοφ.

Εντούτοις τότε ξύπνησε το ένστικτο επιβίωσης στον οργανισμό των «ερυθρόλευκων».

Η ομάδα του Μπαρτζώκα έσφιξε σαν… τανάλια την άμυνά του και με τους Γουόρντ και Παπανικολάου να μπαίνουν στην εξίσωση, κατάφερε να ροκανίσει τη διαφορά.

Με τρίποντο του αρχηγού του ο Ολυμπιακός μείωσε στο καλάθι (39-41), αναγκάζοντας τον Κοκόσκοφ να καλέσει εσπευσμένα σε τάιμ-άουτ, ενώ στη συνέχεια, με τους Νιλικίνα και Βεζένκοφ να δίνουν λύσεις στο σκοράρισμα, κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια, όντας μπροστά στο σκορ με 51-48.

Τα δεκάλεπτα: 25-28

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Λι, Λαρεντζάκης, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο

Η 12άδα της Αναντολού Εφές: Λάρκιν, Μπομπουά, Χάζερ, Λόιντ, Γουάιλερ-Μπαμπ, Παπαγιάννης, Κορντινιέ, Σμοτς, Ντόζιερ, Σουάιντερ, Οσμάνι, Τζόουνς