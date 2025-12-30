O Τάισον Ουόρντ θέλει να ενισχύσει τον Ολυμπιακό στο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» την ερχόμενη Παρασκευή (2/1, 21:15, Novasports Prime) στο Telekom Center Athens, για την 19η αγωνιστική της Euroleague

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποτελεί κομβικό παίκτη τόσο στην επίθεση, όσο και στην άμυνα για τον Ολυμπιακό και η απουσία του στη Euroleague επηρέασε σαφώς το παιχνίδι και τ’ αποτελέσματα των «ερυθρόλευκων».

Πλέον, ο Ουόρντ την Τετάρτη (31/12) θα δοκιμάσει να βγάλει μέρος του ομαδικού προγράμματος, καθώς την Τρίτη (30/12) Ουόρντ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και συνέχισε την αποθεραπεία του από το οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου.

Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε στη Euroleague ο Τάισον Ουόρντ ήταν στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, στο Βελιγράδι, στις 26 Νοεμβρίου.