Ολυμπιακός: Απέκτησε με πενταετές συμβόλαιο τον Καραγιαννίδη

Την ερχομένη σεζόν 2025-26 θα παραμείνει στον Προμηθέα Πάτρας ως δανεικός - Το who is who του Αντώνη Καραγιαννίδη