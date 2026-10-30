Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena με στόχο το 2/2 στη διαβολοβδομάδα και την 7η νίκη του στη EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να ξεπεράσουν το σοκ μεγατόνων με τα νεότερα για τον τραυματισμό του Ζαν Μοντέρο και να «παλέψουν» για την 7η νίκη τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Στα χαρτιά είναι η πιο εύκολη βραδιά της αγωνιστικής, αφού οι Ιταλοί βρίσκονται στο 1-7 και στον πάτο της βαθμολογίας.

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