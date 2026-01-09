Στις 21:15 (Novasports Prime) θα αρχίσει στο ΣΕΦ το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Μπάγερν Μονάχου, οι οποίοι θα αναμετρηθούν για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Στην 8η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 11-8 η ομάδα του Μπαρτζώκα, η οποία χρωστάει το εντός έδρας παιχνίδι του με τη Φενέρ, ενώ το συγκρότημα του Πέσιτς έχει ρεκόρ 7-13.

Στη δωδεκάδα των Πειραιωτών για το ματς με τους Βαυαρούς επιστρέφει ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ και ο Ταϊρίκ Τζόουνς περιλαμβάνεται σε αυτήν για πρώτη φορά.

Αντίθετα, εκτός αποστολής μένουν οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Όμηρος Νετζήπογλου.

Στην αντίπερα όχθη οι Βαυαροί θα παραταχθούν με αρκετές και σημαντικές απουσίες, αφού ο Πέσιτς έχει μόνο 11 παίκτες διαθέσιμους.

Συγκεκριμένα, εκτός έμειναν οι Λούτσιτς, Γιόβιτς, Χόλατζ και Μπόλντγουϊν, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Μόρις, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Χολ, Τζόουνς

Η ενδεκάδα της Μπάγερν: Ντιμιτρίεβιτς, Ντα Σίλβα, Ράταν-Μέις, Γκιφέι, Φόιγκτμαν, Τζέσουπ, Ομπστ, Κράτζερ, Μάικ, Γκέιμπριελ και ΜακΚόρμακ.