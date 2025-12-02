Μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-81 για την 13η αγωνιστική της Euroleague, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την κάτοχο του τίτλου Φενερμπαχτσέ, την Πέμπτη (4/12, 21:15, Novasports Prime) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 14η αγωνιστική.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα απώλεσαν την ευκαιρία να βρεθούν στην πρώτη θέση, και τώρα θέλουν πάση θυσία, νίκη απέναντι στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ολυμπιακός και Φενερμπαχτσέ έχουν το ίδιο ρεκόρ νικών-ηττών, δηλαδή 8-5.

Η απουσία των Φρανκ Νιλικίνα και Σακίλ ΜακΚίσικ επηρέασε σαφώς την ομάδα του Πειραιά κόντρα στους «ερυθρόλευκους» της Σερβίας. Όπως όλα δείχνουν, ο ένας επιστρέφει απέναντι στη Φενερμπαχτσέ.

Ο Νιλικίνα έκανε την πρώτη προπόνηση μετά τον τραυματισμό του και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Αντίθετα, δεν ενσωματώθηκε στις προπονήσεις ο Σακίλ ΜακΚίσικ και παραμένει αμφίβολος.