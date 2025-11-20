Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Παρί, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή (21:15,Novasports Prime) στο ΣΕΦ, για την 12η αγωνιστική της Euroleague, ματς από το οποίο θα απουσιάσει ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο έμπειρος Αμερικανός άσος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον προσαγωγό και δεν είναι σε θέση να ενισχύσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο εν λόγω παιχνίδι.

Την ίδια ώρα εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τάισον Γουόρντ, καθώς ένιωσε σφίξιμο στη γάμπα κατά την προπόνηση της Τρίτης και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί λίγο πριν το τζάμπολ της αυριανής αναμέτρησης.

Αντίθετα, καλά νέα προκύπτουν για τον Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος ξεπέρασε το μικροπρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» απέναντι στους Γάλλους.

Οι διαιτητές του αγώνα Ολυμπιακός-Παρί

Η Euroleague γνωστοποίησε τους διαιτητές της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Παρί.

Το παιχνίδι oρίστηκαν να διευθύνουν οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Έντουαρντ Ουντιάνσκι (Μ.Βρετανία).