Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ (Novasports Prime). Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ψάχνει την 5η της νίκη στην Ευρωλίγκα απέναντι στην πρωτοπόρο ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στο ματς για την 8η αγωνιστική.

Τα δεκάλεπτα: 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ευρωλίγκα #Ολυμπιακός #Χάποελ Τελ Αβίβ