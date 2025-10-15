Με τις γνωστές και σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός και στο δεύτερο παιχνίδι του στη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν χωρίς Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και Έβανς απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης το βράδυ της Πέμπτης (16/10, 22:00, Novasports Prime) στο Βελιγράδι.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του τους παίκτες που αγωνίστηκαν στα ματς με τον Παναθηναϊκό και την Εφές.

Στην 12αδα βρίσκονται οι Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Παπανικολάου, Χολ, Λι, Αντετοκούνμπο, Νετζήπογλου και Λαρεντζάκης.