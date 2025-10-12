Χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της εφετινής αγωνιστικής περιόδου της Greek Basketball League, απέναντι στον Παναθηναϊκό, που θα διεξαχθεί (12/10, 19:00, ΕΡΤ2) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Γάλλος γκαρντ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και έμεινε εκτός εξάδας των ξένων για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεση του και τους Τόμας Ουόκαπ, Κίναν Έβανς (δεν βρίσκονται στη λίστα των ξένων), καθώς και τον Σακίλ ΜακΚίσικ (συνεχίζει την αποθεραπεία του).

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν με τους: Τάισον Ουόρντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα.