Όπως είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις χθεσινές (6/11) δηλώσεις του ενόψει του αγώνα με την Παρτιζάν, ο Κίναν Εβανς ετοιμάζεται να κάνει επιτέλους το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ δηλώθηκε στο ρόστερ για την Greek Basketball League και πιθανότατα θα φορέσει για πρώτη φορά τα ερυθρόλευκα στον αγώνα της Κυριακής (9/11, 13:00) με την Καρδίτσα στο ΣΕΦ, περίπου ενάμιση χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, όταν αγωνιζόταν ακόμη στη Ζαλγκίρις κι ενώ είχε ήδη συμφωνήσει με την πειραϊκή ΚΑΕ.

