Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς στον πρώτο αγώνα στη Euroleague από τις 11 Απριλίου 2024, στον Ολυμπιακό έλαβαν δυσάρεστα νέα ως προς την αποθεραπεία του έτερου γκαρντ, Φρανκ Νιλικίνα.

Ο Γάλλος αντιμετωπίζει τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο εξαιτίας του οποίου έμεινε εκτός δωδεκάδας στην επιβλητική νίκη των «ερυθρόλευκων» επί της Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΣΕΦ χθες (12/11).

Εξάλλου, λόγω της απουσίας του Νιλικίνα μπήκε στη δωδεκάδα ο Κίναν Έβανς. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενημερώθηκε από το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού πως δεν μπορεί να υπολογίζει στον Φρανκ Νιλικίνα για έναν ακόμη αγώνα, αυτόν απέναντι στην Αρμάνι, στο Μιλάνο την Παρασκευή (14/11), για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Έτσι, με Ουόκαπ, Λι και Λαρεντζάκη στην περιφέρεια θα ταξιδέψει στην Ιταλία ο Ολυμπιακός.

Στον Ολυμπιακό αναζητούν γκαρντ, καθώς ο Κίναν Έβανς θ’ απουσιάσει για μεγάλο διάστημα, μετά τη ρήξη στον αριστερό Αχίλλειο τένοντα.

Διαιτητές του αγώνα Αρμάνι Μιλάνο-Ολυμπιακός ορίστηκαν οι Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία).