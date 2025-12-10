Ο Ολυμπιακός χάνει τον Τάισον Γουόρντ για τον επόμενο μήνα. Ο 28χρονος φόργουορντ υπέστη οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα μείνει εκτός δράσεις μέχρι τις αρχές του Ιανουαρίου.

Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει από όλες τις επόμενες αναμετρήσεις της ομάδας, ανάμεσα στις οποίες είναι και το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center στις 2 Ιανουαρίου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει έναν ακόμη «πονοκέφαλο» κι ενώ ακολουθούν τρία εντός έδρας ματς (16/12 με Βαλένθια, 19/12 με Βιλερμπάν, 21/12 με Κολοσσό Ρόδου), μετά από αυτό με την Μπαρτσελόνα την Παρασκευή (12/10, 21:30), στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Euroleague.

Συνολικά ο Γουόρντ θα χάσει πάνω από δέκα αναμετρήσεις του Ολυμπιακού σε Ευρωλίγκα και GBL.