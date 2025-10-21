Ο Ολυμπιακός έχει μετά από αρκετό καιρό… την πολυτέλεια να προετοιμαστεί για τον επόμενο αντίπαλό του στη Euroleague, δηλαδή για τον εκτός έδρας αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου (24/10, 21:45), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Μετά τα διπλά ματς την περασμένη εβδομάδα και τη νίκη με την επική ανατροπή από το -13 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση για δύο λόγους: για το γεγονός πως υπάρχει το περιθώριο για προπονήσεις και επομένως βελτίωση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, αλλά και γιατί επιστρέφουν ένας ένας οι τραυματίες που ήταν πολλοί!

Ήδη, από τον αγώνα της Greek Basketball League κόντρα στον Πανιώνιο στο ΣΕΦ για την 3η αγωνιστική, επέστρεψαν στην αγωνιστική δράση ο Τόμας Ουόκαπ και ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Ουόκαπ αγωνίστηκε για 18:23΄΄ κόντρα στους «κυανέρυθρους», ενώ για 26:01΄΄ έμεινε στο παρκέ ο Γάλλος.

Σήμερα, ο Μπαρτζώκας είδε και τον Σακίλ ΜακΚίσικ να ενσωματώνεται για πρώτη φορά στις ομαδικές προπονήσεις και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου υπολογίζεται για τον αγώνα με την Μπάγερν στο Μόναχο.

Ο Κίναν Έβανς ακολούθησε και σήμερα (21/10) ατομικό πρόγραμμα και δεν θα ταξιδέψει στη Γερμανία.

Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 3-2 στη Euroleague και απέναντι στους Βαυαρούς θα διεκδικήσει την 4η νίκη στο σύνολο και 2η διαδοχική.

Χρ. Ανδρ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ