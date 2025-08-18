Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να περιμένει τους παίκτες του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Τετάρτη, 27 Αυγούστου. Δύο ημέρες νωρίτερα, στις 25 Αυγούστου, οι παίκτες των «ερυθρόλευκων» θα περάσουν από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και από εργομετρικά τεστ.

Ελέω Ευρωμπάσκετ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Έλληνες διεθνείς που έχουν υποχρεώσεις με την εθνική Ελλάδας αρχής γενομένης στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ στη Λεμεσό, καθώς και τον Νίκολ Μιλουτίνοφ ο οποίος θ’ αγωνιστεί με τη Σερβία στον 1ο όμιλο στη Ρίγα.

Οι Έλληνες διεθνείς που συνεχίζουν στην προετοιμασία της εθνικής ανδρών ενόψει του Ευρωμπάσκετ 2025 είναι ο αρχηγός της εθνικής και της ομάδας του Πειραιά Κώστας Παπανικολάου, καθώς και οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο και Όμηρος Νετζήπογλου.

Ο νεαρός σέντερ του Ολυμπιακού, Αντώνης Καραγιαννίδης, έγινε σήμερα (18/8) ο τρίτος παίκτης που «κόπηκε» από τον Ομοσπονδιακό προπονητή Βασίλη Σπανούλη μετά τους Λευτέρη Λιοτόπουλο και Αλέξανδρο Νικολαΐδη, κάτι που σημαίνει πως υπολογίζεται από τον Γιώργο Μπαρτζώκα για την έναρξη της προετοιμασίας.