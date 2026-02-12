μΜε σημαντικές απουσίες αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός τον Ερυθρό Αστέρα (Novasports Prime) για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα στην διοργάνωση και είναι μόνοι στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, την οποία θέλουν να διατηρήσουν με νίκη στον αγώνα του ΣΕΦ.

Οι ερυθρόλευκοι δεν θα έχουν διαθέσιμους τους Μόντε Μόρις, Κόρι Τζόσεφ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Κώστα Παπανικολάου, ενώ εκτός παραμένουν επίσης οι Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ. Αντίθετα, στη 12άδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συμπεριλήφθηκε ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Όμηρος Νετζήπογλου, Τάισον Γουορντ, Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοφ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 49-45