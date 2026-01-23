Ο Μόντε Μόρις, ο οποίος στάθηκε άτυχος, αφού τραυματίστηκε στις 9 Ιανουαρίου, στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ, για την 21η αγωνιστική της Euroleague, με ανάρτησή του σήμερα (23/1), στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, μοιράστηκε τη χαρά του για το τέλος του πρώτου σταδίου αποθεραπείας του.

Σε story του, ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ ενημέρωσε πως έβγαλε την ορθοπεδική μπότα, κάτι που σημαίνει πως μετρά αντίστροφα για την αγωνιστική επιστροφή του, η οποία πάντως υπολογίζεται σε διάστημα δύο εβδομάδων από σήμερα.

Ο Μόντε Μόρις είχε τραυματιστεί σοβαρά στον αριστερό αστράγαλο, 4:55 πριν τη λήξη του αγώνα απέναντι στους Βαυαρούς, σε προσπάθεια για λέι απ.

Ο πρώην ΝΒΑερ είχε υποστεί ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου και οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για επιστρφοή σε διάστημα ενός μήνα.