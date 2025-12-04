Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ (21:15, Novasports Prime) με στόχο να φτάσει την 9η νίκη του στην Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργο Μπαρτζώκα πέραν των αγωνιστικών προβλημάτων και των ελλείψεων στην περιφέρεια, έχουν να σκέφτονται και τα προβλήματα του ΣΕΦ.

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει… χρόνιο πρόβλημα στην οροφή και τα έντονα καιρικά φαινόμενα το αναδεικνύουν. Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του αγώνα για την 14η αγωνιστική η βροχή που πλήττει την πρωτεύουσα είναι σφοδρή, προκαλώντας ανησυχία αναφορικά με το νερό που μπορεί να φτάσει στο παρκέ του γηπέδου.

Στην οροφή του ΣΕΦ, έχουν τοποθετηθεί νάιλον που στοχεύουν στην… αναχαίτιση του νερού, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη «λύση» έχει προκριθεί πριν καιρό, καθώς τα νάιλον, υπάρχουν στην οροφή του ΣΕΦ αρκετούς μήνες.

Οι εργαζόμενοι του γηπέδου είναι σε επιφυλακή, κάθε φορά που αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ωστόσο απόψε που τα φαινόμενα είναι πολύ πιο έντονα, αναμένεται να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς πρόκειται για ματς Euroleague και μάλιστα πολύ μεγάλης σημασίας.

Να σημειωθεί ότι η Φενέρμπαχτσε μετράει ρεκόρ 8-5, όπως και ο Ολυμπιακός με τις δύο ομάδες να στοχεύουν να «πιάσουν» το γκρουπ των Χάποελ Τελ Αβίβ, Παναθηναϊκού και Ερυθρού Αστέρα, που προηγούνται στην κατάταξη με 9-4.

Να θυμίσουμε ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός περιμένει την επίσημη έγκριση του κράτους σε γραπτή μορφή, προκειμένου να περάσει το ΣΕΦ στην κατοχή της και να ξεκινήσει τις απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης.