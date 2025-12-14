Ένταση με τον Γιώργο Μπαρτζώκα υπήρξε στο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και το Περιστέρι, που διεξήχθη την Κυριακή στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την 10η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο προπονητής των Πειραιωτών είχε φραστικό επεισόδιο με οπαδούς που κάθονταν δίπλα στην φυσούνα, οι οποίοι είπαν στον Έλληνα κόουτς μερικά … γαλλικά, με τον τελευταίο να τους απαντά.

Πάντως, οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα, με τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» να αποχωρεί τελικά για τα αποδυτήρια.