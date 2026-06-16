Ο Άλεκ Πίτερς αποχαιρέτησε σήμερα τον Ολυμπιακό με ένα συγκινητικό βίντεο και η ΚΑΕ πήρε τη… σκυτάλη και είπε το δικό της «αντίο» στον Αμερικανό φόργουορντ.

Ο Πίτερς παρότι δεν είχε τον ρόλο που είχε τα προηγούμενα χρόνια με την ερυθρόλευκη φανέλα έδειξε τον επαγγελματισμό του κάνοντας το καθήκον του κάθε φορά που κλήθηκε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» με ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς της ΚΑΕ στα social media αποθέωσαν τον Αμερικανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο.

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