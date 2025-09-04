Ο Γιώργος Τανούλης στάθηκε άτυχος, καθώς στο φιλικό του Άρη με την TFT Skopje υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου.

Ο 23χρονος σέντερ θα χάσει όλη τη φετινή σεζόν, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, στην οποία ανήκει ο παίκτης, να στέλνει τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στον νεαρό άσο.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός στέλνει τις θερμότερες ευχές της στον Γιώργο Τανούλη για ταχεία ανάρρωση. Γιώργο είμαστε όλοι στο πλευρό σου!» έγραψαν στο ποστάρισμά τους οι Πειραιώτες.