Με στόχο την επιστροφή του στις νίκες ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (21:15, Novasports Prime) την Ντουμπάι στη SUNEL Arena, για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εντός έδρας ήττα με 62-57 από τον Ερυθρό Αστέρα και όπως είναι φυσικό θέλουν πάση θυσία να επανέλθουν στον δρόμο των επιτυχιών, προκειμένου να βελτιώσουν το ρεκόρ τους (7-3).

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