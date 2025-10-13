O αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές, ύστερα από τη σχετική δήλωση του προπονητή της ομάδας, Γιώργου Μπαρτζώκα, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, μετά το χθεσινό (12/10) ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ είχε δηλώσει πως στην ομάδα του Πειραιά δεν ήθελαν σε τόσο πρόωρη στιγμή στη σεζόν της Greek Basketball League, ένα τόσο μεγάλο ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Είχε τονίσει δε πως «Καταθέσαμε σχετικό αίτημα στον ΕΣΑΚΕ μάλιστα! Κάποιοι … είχαν άλλη άποψη. Ρωτήστε τον ΕΣΑΚΕ να σας πουν ποιος».

Την επομένη του ντέρμπι «αιωνίων» και των δηλώσεων του Χρήστου Μπαφέ διέρρευσε η επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέσω του γενικού Διευθυντή, Νίκου Λεπενιώτη, προς τον ΕΣΑΚΕ.

Η σχετική επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός προς τον ΕΣΑΚΕ:

«Εν όψει της κλήρωσης-ορισμού των αγωνιστικών του πρωταθλήματος Stoiximan GBL για τη σεζόν 2025-26 και μετά από επεξεργασία μιας σειράς δεδομένων για την βέλτιστη εικόνα του πρωταθλήματος και την διεξαγωγή των αγώνων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, καταθέτουμε μια σειρά από προτάσεις αναφορικά με το σύνολο των αγώνων αλλά και ειδικότητα των αγώνων της ομάδας μας, με τον ΠΑΟ για την κανονική περίοδο:

Θεωρούμε ότι ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η ώρα τέλεσης του κάθε εντός έδρας αγώνα της κάθε ομάδας. Πιστεύουμε ότι η ημέρα και η ώρα θα πρέπει να είναι η ίδια, όταν φυσικά είναι εφικτό καθώς είναι πολύ σημαντικό για το «χτίσιμο» της σχέσης με τους φιλάθλους, με την τηλεόραση και γενικά με την αγορά. Χρειάζεται μια σταθερή ώρα για όλες τις ομάδες και θα πρέπει να προσπαθήσουμε για αυτό. Οπότε, καλό θα είναι, να δοθούν από την κάθε ομάδα, με μια σειρά προτεραιότητας, τρεις επιθυμητές ημέρες και ώρες των εντός έδρας αγώνων, φυσικά σύμφωνα με τις επιταγές και το πλάνο της ΕΡΤ.

Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής πραγματοποίησης των αγώνων της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ με τον ΠΑΟ και για την καλύτερη προώθηση αυτών των αγώνων που αποτελούν διαφήμιση και προβολή για όλο το Ελληνικό Πρωτάθλημα στο εξωτερικό, προτείνουμε στο πλαίσιο του ιδανικού σχεδιασμού, να ενταχθούν τα παρακάτω κριτήρια στον ορισμό των 2 αγώνων της κανονικής περιόδου:

Να υπάρχει απόσταση 20-25 ημερών των αγώνων από τους ήδη ορισμένους αγώνες στην Ευρωλίγκα.

Να μην οριστούν αγώνες εντός του Οκτωβρίου, (λόγω βεβαρημένου προγράμματος στην Ευρωλίγκα και μετά και το Ευρωμπάσκετ).

Να μην οριστούν οι αγώνες πριν ή μετά από διπλή εβδομάδα με αγώνες στην Ευρωλίγκα.

Θεωρούμε ότι αυτά τα κριτήρια, θα βοηθήσουν στον ορισμό των αγώνων αυτών στα καλύτερα δυνατά χρονικά σημεία, εντός της κανονικής περιόδου, έτσι ώστε να απολαύσουν όλοι οι φίλαθλοι, εντός και εκτός Ελλάδας, αυτές τις μεγάλες μάχες μεταξύ των 2 ομάδων.

Ευελπιστούμε να γίνει αποδεκτή η πρότασή μας».